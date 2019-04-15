Öğretmenler yangın söndürmeyi öğreniyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik yangına müdahale ve söndürme eğitimleri veriliyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Ereğli ilçesinde değişik okullarda görev yapan öğretmenlere ‘Yangın Eğitim Kursları' verdi. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden kurslarda 6 saatlik teorik bilgi alan öğretmenlere, Kışla İtfaiye Müdürlüğü Merkez binasında 4 saatlik uygulamalı eğitimler verildi. Kışla Merkez binasında yangın söndürme anlatımının ardından öğretmenler, itfaiye araçlarından su ve köpük sıkma işlemi gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürlüğü olası yangınlara erken müdahale ve doğru müdahale ile büyük zararların önüne geçilebileceğini, bu nedenle ilçede her yıl değişik meslek gruplarına ve ev hanımlarına yangınlara müdahale eğitimleri verdiklerini belirtti. İtfaiye müdürlüğü yetkilileri verdikleri eğitimlerle gönüllü itfaiyeci sayısının her geçen gün arttığını ve bununda olumlu sonuçlarını aldıklarını ifade etti.