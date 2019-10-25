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Öğretmenler "Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi" alıyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Nusret Parlak "Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi" kursunu ziyaret etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Nusret Parlak "Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi" kursunu ziyaret etti.


21-25 Ekim tarihlerinde Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılan kursta 26 öğretmen eğitim gördü. Kursta, değişik eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik pek çok oyunun öğretildiği kurs ilçenin öğretmenlerinden Utku Yüzlü tarafından verildi. Kurs bitiminde ilçe de zeka oyunları kursları açılması planlanmakta olduğunu söyleyen Müdür Baş, eğitimi veren ve alan öğretmenlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

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