Öğretmenlerden sağlıkçılara maske ve yemek desteği

Yeni tip korona virüsten (Covid-19) korunmak amacıyla, artan maske talebine çözüm bulmak için harekete geçen BEÜ Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin dikiş bilen gönüllü öğretmenleri ile maske üretme kararı aldı. Bu kapsamda üniversite tarafından temin edilen maske üretim makinesi ve malzemelerden, lisenin dikiş bölümü gönüllü öğretmenleri maske üretimi ile BEÜ hastanesi sağlık çalışanlarına ara öğün desteğine başladı. 13 kişilik maske ve yiyecek içecek ekibi ile birlikte günlük 2 bin maske ve hastane çalışanlarının yemek ihtiyacını karşılayan ekip bu sürece katkı sağlıyor.

Korona virüse karşı bütün personel ekiple destek verdiklerini ifade eden Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nadire Çebi, “Dünyamızı etkisi alan (Covit- 19) salgınına Zonguldak Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Maske üretimi bütün öğretmenlerimiz, ile birlikte bu çalışmaya katkı sağlıyoruz. Ayrıca yiyecek içecek hizmetleri alanında gönüllü öğretmenlerimiz ile birlikte Bülent Ecevit Üniversitesine ara öğün olarak her gün tatlı tuzlu kurabiyelerimizle onlara katkı sağlıyoruz. Biz Bülent Ecevit Üniversitesi ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında günlük 2 bin adet arası maske üretimi yapıp kendilerine teslim ediyoruz. Maske üretiminde 9 öğretmenimiz 4 yardımcı personelimiz ile birlikte hizmet vermekteyiz. Ayrıca yiyecek ve içecek hizmetlerinde de 5 öğretmen, usta öğretici ve ücretli öğretmenlerimizle katkı sağlıyoruz” dedi.

Bu projede olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cengiz Barış Deveci, “Çin üzerinde başlayıp dünyamızı saran (Covit -19) virüs salgını ile karşı karşıya kalındı. Bu kapsamda Kız Meslek Lisesi olarak neler yapabiliriz. Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortaklaşa bir protokol imzalandı. Günlük 2 bin adet maske üretimi yapıyoruz. Bir sağlık çalışanı çocuğu ve bir eğitimci olarak bu projede bulunmaktan gururluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.