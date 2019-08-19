Öğretmenlere astronomi bilgi ve becerilerini geliştirme eğitimi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde BİLSEM'in organizasyonu ile fen eğitiminde astronomi bilgi ve becerilerini geliştirme projesi kapsamında öğretmenlere 3 günlük eğitim verilecek.

Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) tarafından Kdz. Ereğli Öğretmenevi'nde 6,7 ve 8 Eylül 2019 tarihlerinde öğretmenlere yönelik fen eğitiminde astronomi bilgi ve becerilerini geliştirme projesi kapsamında eğitim verilecek. 50 öğretmenin katılacağı proje, Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi, Kdz. Ereğli İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi, İMKB Atatürk Anadolu Lisesi, Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi ve Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu'nun katkılarıyla gerçekleşecek.

6,7 ve 8 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşecek eğitimlerde konuşmacı olarak RTEÜ'den Prof. Dr. Mehmet Küçük, ÇÖMÜ'den Prof. Dr. Faruk Soyduğan, Akdeniz Üniveritesi'nden Doç. Dr. Memduh Sami Taner, PAÜ'den Doç. Dr. Serkan Sevim ve ESOGÜ'den Doç. Dr. Ersin Karademir yer alacak. Eğitime katılmak isteyen öğretmenler arasında Fen Bilgisi ve sınıf Öğretmenleri'ne öncelik verileceği belirtildi.