Öğretmenlere, Eğitimde Proje Fikri Geliştirme Paneli anlatıldı

Öğretim Üyesi Bayram tarafından 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 18-22 Kasım Ara Tatil Mesleki Eğitim Çalışma Programı kapsamında "Proje, Fikri Geliştirme Paneli'nde " konulu seminer verildi.

Zonguldak Alaplı İlçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Panel, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 18-22 Kasım Ara Tatil Mesleki Eğitim Çalışma Programı kapsamında ilçedeki tüm orta öğretim kurumları idareci ve öğretmenlerini kapsayan 163 kişilik katılımcıya Eğitimde Proje Fikri Geliştirme Paneli kapsamında, Eğitim kapsamında proje nasıl yazılır, iyi bir projenin özellikleri ile proje yazım aşamaları nelerdir ve başarılı projelerden örnekler verilerek kamu personeli etkin proje oluşturma ve başarılı proje hazırlamaları hususunda bilgilendirildi. Panele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Şube Müdürümüz Suat Günay ve Projelerden Sorumlu Öğretmenimiz Elif Çakır da katıldı.

Panelde Eğitimde Proje Fikri Geliştirmenin yanı sıra ilçemizde başarıyla yürütülen ve planlama aşamasında olan projelerde paylaşıldı.