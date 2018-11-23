Öğretmenlere hediye almak yerine Darüşşafaka'ya bağışta bulundular

Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu Okul Aile Birliği üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere hediye almak yerine Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışta bulundular.

Okul Aile Birliği Başkanı Seda Gemici Gülgün ve üyeleri Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hediye almak yerine Darüşşafaka Cemiyeti'ne öğretmenler adına bağışta bulunarak sürpriz yaptılar. Okul Aile Birliği Başkanı Seda Gemici Gülgün, Darüşşafaka Cemiyeti'nden gönderilen ve üzerinde "Sevgili Öğretmenlerimiz, Okul Aile Birliği tarafından adınıza yapılan bağış, minnetle kabul edilmiştir. Darüşşafaka Cemiyeti, 155 yıldır hayırseverlerin bağışlarıyla eğitimde fırsat eşitliği misyonu ile annesi yada babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli 1000'e yakın öğrenciye tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitim fırsatı sunuyor. Adınıza yapılan bu bağışla siz onların nitelikli bir eğitimle yarınlara hazırlanmasına vesile oldunuz. Cemiyetimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz. Öğretmenler gününüzü kutlamak için bir çocuğun gülümsemesinden daha güzel bir hediye bulamazdık" yazılı plaketi öğretmenler odasında Okul Müdürü Ferit Karadayı'ya takdim etti.

'Farklı bir hediye sunalım dedik'

Plaket takdimi öncesi bir konuşma yapan Okul Aile Birliği Başkanı Seda Gemici Gülgün, "Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü okul aile birliği adına kutluyorum. Bu öğretmenler gününde öğretmenlerimize farklı bir hediye sunalım dedik. Rüzgarlımeşe İlkokulu öğretmenleri adına Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışta bulunduk. Gelen plaketi öğretmenler adına okul müdürümüze teslim ediyorum" dedi.

'Son yıllarda öğretmenlerin değeri öncelere göre giderek azalıyor'

Okul Aile Başkanı Seda Gemici'den plaketi teslim alan Rüzgarlımeşe İlkokulu Ferit Karadayı ise "Bu anlamlı hediyelerinden dolayı okul aile birliğimize ve üyelerimize öğretmenlerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir anlamlı bir hediye, Darüşşafaka Cemiyeti'ne bizler adına bağışta bulunmuşlar. Son yıllarda öğretmenlerin değeri öncelere göre giderek azalıyor. Temennimiz bundan sonra değeri artarak devam etmesidir. Atatürk'ün sözü ile ben sözlerimiz bitirmek istiyorum. 'Milletleri kurtaracak ancak ve ancak öğretmenlerdir' diyor Ulu Önderimiz'. Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerin ve öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun" dedi.