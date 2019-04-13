Oğuzhan Koç Zonguldaklıları coşturdu

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç, Zonguldak'ta hayranlarıyla buluştu.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM'nin 10.Yılı kapsamında ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı. Yaklaşık 3 bin hayranı Oğuzhan Koç için alışveriş merkezine akın etti. Giriş kattaki sahne önü başta olmak üzere alışveriş merkezinin katlarından konseri izleyen çok sayıda hayranı, ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti. 7'den 70'e çok sayıda ziyaretçi, konser boyunca ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı. Bir hayranın sosyal paylaşım sitesi hesabından kendisine ulaştığı söyleyen Oğuzhan Koç, "Dün bir arkadaşımdan mesaj aldım. Bu arada yaşıyor. Kendisinin bir gönül meselesi varmış bana ulaşmaya çalışmış. Geri dönmeye çalıştım ama bulamadım. O burada mı şuan" diyerek hayranlarının arasında isminin Abdullah olduğu öğrenilen kişiyi aradı. Bir süre sonra sahneye gelen Abdullah İpşir, 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Ezgi Şen'e evlenme teklifi yaptı. Evlenme teklifini kabul eden Şen'e İpşir, 4 yıldır birlikte olduğu Ezgi Şen'nin yüzüğü parmağı taktı. Oğuzhan Koç, Abdullah İpşir ve Ezgi Şen'i tebrik etti.

Oğuzhan Koç, Esas 67 Burda'nın 10. Yılı pastasını AVM yönetimi ile birlikte kesti. Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalan Oğuzhan Koç, hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı.