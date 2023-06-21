Okçuluk yarışmasında kuzenler şampiyon oldu

Kütahya'da yapılan Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın kızlar kategorisinde birinci Kdz. Ereğli'den Ayşe, Beyza ve Esma Betül Ekşi kuzenler oldu.

Türkiye Geleneksel Türk Orkçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Kütahya'da gerçekleşen Geleneksel Türk Okçuluk Puta Türkiye Şampiyonası'nda yaklaşık 220 sporcu yarıştı. Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinden Yıldız Kadınlar kategorisinde Nagehan Tutuş Okçuluk Spor Kulübü'nden Ayşe Ekşi, Beyza Ekşi ve Esma Betül Ekşi kuzenler 40 metrede yarışarak şampiyon oldu.

Yarışma sonunda derece elde eden sporculara madalya ve kupaları verildi.