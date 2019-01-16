Oktay Olcay Yurtbay Lisesi kız voleybol takımı il birincisi oldu

Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımı oynadığı tüm maçları kazanarak il birincisi oldu ve Zonguldak'ı Türkiye grup maçlarında temsil etmeye hak kazandı.

Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Kız Voleybol Takımı'nın oynadığı maçlar ve skorları şöyle gerçekleşti. İlçe Birinciliğini müsabakalarında; Perşembe Filiz Rıfat Güpgüpoğlu ÇPL'i 3-0, Mehmet Akif Ersoy MTAL'i 3-0, Bölge Birinciliğini müsabakalarında; Mehmet Akif Ersoy MTAL ‘i 3-0, Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi'ni 3-0, İl Birinciliğini elemelerinde ise; Zonguldak Fen Lisesi'ni 3-0, Ereğli TED Koleji'ni 3-1, Kozlu Anadolu Lisesi'ni 3-0 yenerek Zonguldak Genç Kızlar A Kategorisinde İl Birinciliğini kazandı.

Okul Müdürü İlker Okumuş, Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Özgül Akın ve voleybol takımı öğrencileri Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'ı makamlarında ziyaret etti. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli öğrencilerin başarılarının çok önemli olduğunu vurgulayarak sonraki maçlarda başarılar dileyerek tebrik etti. Ayrıca sporcu öğrenciler ödüllendirildi.

7-10 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Grup maçlarına katılacak olan Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Kız Voleybol takımı Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.