Okul Aile Birliğinden Ramazan Çelik konseri

Devrek'te Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen Ramazan Çelik konseri büyük ilgi gördü.

Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından bir konser düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından Devrekli kadınlara yönelik eğlence programı düzenlendi. Devrek'te bir otel'de düzenlenen ve yüzlerce davetlinin katıldığı konserde sanatçı Ramazan Çelik Devreklilere unutulmaz saatler yaşattı.

Düzenlenen konser ile davetlilere hitap eden Okul Aile Birliği Başkanı Nilgün Kayapınar, "Öncelikle bu özel gecemize uzaktan yakından iştirak eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Okul yararına organize ettiğimiz bu özel gecemizde destek vermek için adeta bir birleriyle yarışan gerek velilerimiz ve gerekse diğer vatandaşlarımıza okul aile birliğim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin katılımları ile elde edeceğimiz gelirle okulumuzda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim giderlerini karşılamak ve aynı zamanda da okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak üzere harcamalar yapılacaktır. Bu programda bizlere desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza ve misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi

Yaklaşık 3 saat sahneden kalan sanatçı Ramazan Çelik'e okul idaresi tarafından ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edilirken, kendisine yakın ilgi gösteren Devreklilere teşekkür eden sanatçı Ramazan Çelik,” Arkadaşlarımla birlikte bir nebze eğitime katkı verebildiysek ne mutlu bize diye konuştu.