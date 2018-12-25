Okul bahçesine lavanta, gül, biberiye ve elwoodi dikildi

Kilimli Engelliler Derneği Başkanı Aslıhan Dor ve yönetim kurulu üyeleri Kilimli İsmet İnönü İlkokulu'nun okul temsilcisi Deniz Özgür'in isteğiyle okul bahçesine lavanta, gül, biberiye ve elwoodi gibi süs bitkileri dikildi.

Fidan dikimine, Belediye Başkanı Ali Aslankılıç, Okul Müdürü Cengizhan Soysal, Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kilimli Engelliler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, İsmet İnönü İlkokulu Müdürü, Müdür Yardımcısı, öğretmenler, öğrenciler ve yaptıkları etkinlikler ve projelerle tanınan Nur Sarı ve Gizem Bayram da katıldı.

"Kilimli İsmet İnönü İlkokulu'nda okul temsilcisi Deniz Özgür kızımızın ricasıyla okul bahçesinde lavanta, gül, biberiye ve elwoodi gibi süs bitkilerinin ekimini öğrencilerimizle birlikte yaptık. Her sınıf kendi fidanlarının dikimine yardımcı oldu ve öğrenciler fidanlarının büyümesini takip edeceklerini belirttiler. Fidanların ekim alanlarının hazırlanması için okul bahçesinin yeniden düzenlemesini yapan Kilimli Belediyesi çalışanları ve başkanımız Ali Aslankılıç'a teşekkür ediyoruz. Okulumuzun daha da güzelleşmesine katkımız olduysa ne mutlu bize. Öğrenci ve öğretmenlerimize de katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz."