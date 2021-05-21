Okul müdür ve öğretmenlere eğitim semineri

“Mesleki Eğitimde 1000 Okul İyileştirme Projesi” kapsamındaki okul idareci ve öğretmenlerine Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından 'ölçme- değerlendirme' alanında yönetici ve öğretmenlerin bilgi, tecrübe, kazanımlarını artırmak amacıyla çevrim içi eğitim seminerleri düzenlendi. Bu kapsamda Bülent Ecevit Üniversitesi Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Serhat Gözütok tarafından "Alternatif Değerlendirme Yöntemleri" konulu; Ölçme Değerlendirme Merkezi Ekip Sorumlusu Funda Özbay tarafından ise "Sınıf İçi Değerlendirme Yöntemleri", "Çoktan Seçmeli Madde Hazırlama" ve "Açık Uçlu Madde Hazırlama" konulu eğitim seminerleri verildi. Eğitim seminerleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilirken Ocak, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında proje kapsamındaki okullarda görevli 421 yönetici ve öğretmen katılımı ile gerçekleştirildi.