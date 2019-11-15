Okul öğrencileri anlamlı etkinliğe imza attı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde öğrenciler anlamlı bir etkinlik düzenledi.

İlçeye bağlı Saltukova beldesinde bulunan Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Saltukova Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Kan Bağışı ve Lösemili Çocuklara farkındalık yapmak için “Maskemi Takarım Farkındalık Yaparım” etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında maskelerini takan öğrenciler ellerine aldıkları ' Her kan bir candır, Lösemili çocuklara hayat verin, Gülümsemeleri maskelerin ardında kalmasın.' yazılı dövizlerle fen bilimleri öğretmeni Osman Topal, matematik öğretmeni Dilek Tiryaki, Türkçe öğretmeni Halil Yılmaz koordinesinde belde sokaklarında gezildi.

Öğrenciler belde sokaklarında gezerken 'Lösemi ve Kan Bağışı' hakkında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı. Daha sonra Zonguldak Kızılay Kan Merkezi kan verme aracının olduğu yerde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılıp, şiirler okundu. Öğretmenler gönüllü kan bağışında bulunarak öğrencilere örnek davranış sergiledi.

Okul müdürü Hayri Bayındır yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Öğrencilerimizin Lösemili Çocuklarımız ve Kan Bağışı için kolları sıvayıp böyle bir farkındalık yaratmaları beni çok mutlu etti. Lösemiyle mücadele eden, tedavi gören yavrularımızın yanında siz gibi düşünceli kardeşleri olduğu sürece onlar hastalıkla savaşmakta daha güçlü olacaklarına eminim” dedi.