“Okul okul dolaşıyoruz, kültürümüzü tanıtıyoruz” projesine start verildi

Çaycuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu ekibi bugün Nebioğlu İlkokulunda projelerine start verdi. Halkoyunları gösterilerinin yanı sıra yöre manileri okunarak, yerel şive ile skeç gösterileri düzenlendi. İlçede bulunan köy okulları arasında Kayıkçılar Ortaokulu, Adaköy İlkokulu, Saltukova Ortaokulu, Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulunda etkinlik düzenlenecek. Kültürel değere dikkat çekmek için yapılan projede öğrencilerin yanı sıra çevrede yaşayan vatandaşlar da katılım sağladı.

Halkoyunları Topluluğu Şefi Nilgün Çelik; “Her yöresi apayrı bir renge sahip olarak bir kültürler mozaiği olan ülkemizde, Çaycumamızın geleneksel kültürü de bambaşka güzelliklere sahiptir. Ancak içinde yaşadığımız dönemin koşulları gereği, çocuklarımız, tüm ülke gibi Çaycumamızda da geleneksel kültürden uzaklaşmakta, hızlı bir tek tipleşme yaşanmaktadır.

Dünyanın tüm çocukları gibi maalesef Çaycumalı çocuklar da zamanını daha çok bilgisayar ya da cep telefonu gibi elektronik aletlerle geçirmekte, kendi kültüründen hızla uzaklaşmaktadır. Oysa toplumların geleceğe sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi, kimliklerini koruyabilmesi için geleneksel kültürün yaşatılması büyük önem taşımaktadır.

Zengin bir kültürel birikime sahip olan Çaycuma'nın halkoyunları, manileri, şivesi, ağız özellikleri, geleneksel oyunları unutulmaya yüz tutmak üzeredir. Bu çalışma, tam da bu nedenlerle, yaşanan kültür erozyonunun önüne geçmek, genç kuşakları yöre kültürü ile tanıştırıp kuşaklar arasında kültür aktarımı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Umarım bu adım Çaycumalılık ruhu bilincinin gelişimini sağlayarak, daha şuurlu şekilde yarınlara doğru atılmış bir adım olacaktır. Bugünkü etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emeği olan okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkse, görev alan ekip arkadaşlarıma, bugün burada bizleri yalnız bırakmayan değerli Nebioğlu halkına teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.