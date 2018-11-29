Okulda Yaşlı Bakım Bölümü Uygulama laboratuvarı

Alaplı ilçesi Çok Programlı Lisesi (ÇPL) okulu'nda Hasta ve Yaşlı Bakım Bölümü Uygulama laboratuvarı düzenlenen tören ile hizmete girdi.

Alaplı ilçesi Çok Programlı Lisesi (ÇPL) okulu'nda Hasta ve Yaşlı Bakım Bölümü Uygulama laboratuarı düzenlenen tören ile hizmete girdi. Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik Şube Müdürleri Abdulvehap Demirel, Suat Kaya tarafından açılış kurdelesi kesilen sınıf, 3 haftalık bir çalışmanın ardından 50 öğrencinin pratik eğitim alabilmesi amacıyla faaliyete girdi. Çevik burada yaptığı konuşmada özellikle sağlığın insan hayatındaki önemine vurgu yaparak, "Hasta ve yaşlı bakım sınıfında eğitim gören öğrencilerimiz uygulamalı dersler görecekler bu sınıfta, çıtayı burada daha da yukarılara taşıyoruz. Sınıfın hizmete girmesinde büyük emeği bulunan bölüm şefi öğretmen Aysel Nergis'e, okul müdürlerine ve öğrencilerimize minnet borçluyuz. Sağlıkta hijyen çok önemli. Bu sınıfta öğrencilerimiz kendilerini geleceği hazırlayacaklar. Ben uzun yıllar bu okulda müdürlük yapmış bir eğitimci olarak sınıfın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gerçekleştirilen açılışın ardından Çevik ve beraberindeki heyet hazırlanan sınıfı gezerek yetkililerden bilgi aldı ve okul yönetimi tarafından hazırlanan ikramlar misafirlere dağıtıldı.