İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Okuldan çıkan öğrenciye otomobil çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, okuldan çıkarak eve gitmek için yolun karşı tarafından geçmek isteyen öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, okuldan çıkarak eve gitmek için yolun karşı tarafından geçmek isteyen öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Alaplı Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki B. K.'nın, okul çıkışı evine gitmek isterken Çay Yolu üzerinden yolun karşı tarafına geçtiği esnada S.Y. idaresindeki 67 AA 578 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan B.K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenci B.K.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.