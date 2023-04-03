İhlas Haber Ajansı

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Okuldan dumanlar yükseldi, gerçek sonra anlaşıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde öğrencilerin depremzedeler için ürettiği sobaları denemek için okulda yaktığı ateş paniğe neden oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğrencilerin depremzedeler için ürettiği sobaları denemek için okulda yaktığı ateş paniğe neden oldu. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine okula gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, gerçeği öğrenince okuldan ayrıldı.


Olay, saat 15.15 sularında Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki kaynak atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre kaynak atölyesinde depremzedeler için soba üreten öğrenciler, sobayı denemek için ateş yaktı. Sobadan çıkan yoğun dumanın okuldan çevreye yayılması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Okula gelen ekipler, dumanın öğrencilerin deneme maksatlı yaktığı ateşten kaynaklandığını görünce olay yerinden ayrıldılar.

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