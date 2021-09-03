Okullar hazır hale getirildi

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi öncesi ilçedeki okullarda yıkama, tırpan ve çevre düzenleme çalışması yaptı. İhtiyaç duyulan okullarda dezenfekte ve tamirat işleri yapılarak okullar öğrenci ve öğretmenlere hazır hale getirildi.

Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi Kdz. Ereğli Belediyesi, Başkan Halil Posbıyık'ın talimatıyla okullara destek oldu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Alemdar Anadolu Lisesi, İsmet İnönü İlk ve Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, Fazlı Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi, Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu, Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nimet İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, İzmirlioğlu İlkokulu, Gülşen Utku Anaokulu, Saniye Erdoğan Anaokulu, Bahçelievler İlkokulu, Merih Şuğle Ortaokulu, Kavaklık İlkokulu, Ereğli İlkokulu, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pestilci İlkokulu, Fen Lisesi, İhsan Yılmaz İlkokulu, Kadri Yılmaz Lisesi, Kayabaşı Alemdar Ortaokulu, Turgut Reis Ortaokulu, Kepez İzmirlioğlu Ortaokulu, Kepez İlkokulu, Gazi İlkokulu, Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu, Denizcilik Lisesi, Köseler İlkokulu, İMKB Anadolu Lisesi, Bölücek İlkokulu, Endüstri Meslek Lisesi, Hamzafakılı İlkokulu ve TOKİ Korubaşı İlkokulu'nda tırpan çalışması yaptı.

Ekipler ayrıca gelen talepler doğrultusunda Alemdar Anadolu Lisesi, Ören İlkokulu, İsmet İnönü İlkokulu, Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Ortaokulu, E rdemir İlkokulu, Kavaklık İlkokulu, İhsan Yılmaz İlkokulu, Fazlı Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi, Ereğli İlkokulu ile Dikmen İlkokulu'nun bahçesini yıkadı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de okul çevresindeki tel örgülerde tamirat işleri yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlerinden gelen talebe göre Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Saniye Erdoğan Anaokulu bahçesinde dezenfekte, Kışla Mahmut Likoğlu Ortaokulu çatısında ilaçlama çalışması yaptı.