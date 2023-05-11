İhlas Haber Ajansı

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Okulun asansör halatı koptu, öğretmenler yaralandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir okulda asansör halatının kopması sonucu 5 öğretmen hafif yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okulda asansör halatının kopması sonucu 5 öğretmen hafif yaralandı.


Olay Pehlivanlar Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun asansörüne binen 5 öğretmen, 1 kattan zemin kata indiği esnada halatının koptuğu öğrenildi. Yaklaşık 3 metreye yakın mesafeden aşağı düşen asansörde öğretmenler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaşanan olayla ilgili tutanak tutulduğu ve tutanağın ise Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildiği ifade edildi.

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