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Okuma bayramında anlamlı proje

Cumhuriyet ilkokulu 1.

sınıf öğrencileri tarafından okul salonun'da okuma bayramı etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin okuma bayramı öncesinde geri dönüşüm projesi kapsamında lastiklerden yapmış oldukları lastikten saksılar büyük ilgi gördü.


sınıf öğrencileri tarafından okul salonun'da okuma bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Kapıcı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Akgün, Şube Müdürü Yasin Türkoğlu, Okul Müdürü Mustafa Çalık, Baştarla Muhtarı Mehmet Özçıkrıkcı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okuma bayramı etkinliği istiklal marşının okunmasıyla başlayarak öğrencilerin hazırlamış oldukları kız isteme, gelin kaynana, hocamız var ve yaylalar yaylalar tiyatro oyunları ile devam etti. Tiyatro oyunun sonunda Baştarla Mahalle Muhtarı Mehmet Özçıkrıkcı tarafından yaptırılan Atatürk baskılı tişörtler öğrencilere hediye edildi.


Ardından öğretmenler ve öğrencileri geri dönüşüm projesi kapsamında topladıkları lastikleri saksı haline getirerek çiçek ekmesiyle sona erdi.

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