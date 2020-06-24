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Öldü diye yol kenarına bırakılmıştı hayatını kaybetti

Zonguldak’ta geçtiğimiz hafta Cumartesi günü evine giderken demir sopalarla darp edilen 2 çocuk babası maden işçisi Özcan Akçay, 11 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta Cumartesi günü evine giderken demir sopalarla darp edilen 2 çocuk babası maden işçisi Özcan Akçay, 11 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.



Geçtiğimiz günlerde Zonguldak Dilaver Mahallesi Karamanya Camii önünde evine giderken demir sopalarla darp edilen 2 çocuk babası maden işçisi Özcan Akçay, Ç. Y. ve T. D. tarafından demir sopalarla darp edilerek yol kenarına bırakıldı. Olay yerinde ağır yarılı olarak bulunan maden işçisi Özcan Akçay ambulansla Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.



11 günlük yaşam savaşını kaybetti


Olayın meydana geldiği günden bu yana Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde 11 gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Özcan Akçay yaşam savaşını kaybetti. Akçay'ın ölümünün ardından ailesi ve mesai arkadaşları büyük üzüntüye boğuldu.




Madenciyi öldürenler cezaevinde


Maden işçisi Özcan Ç'yi darp edip yol kenarına bırakan Ç.Y. ve T.D., emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakmıştı. Ardından kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine cumhuriyet savcılığı tarafından yeniden gözaltı kararı verilen Ç.Y. ve T.D., sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Ç.Y. ve T.D., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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