Öldürülen inşaat işçisinin eşi iki gün önce kayıp ihbarında bulunmuş

Zonguldak'ta inşaat işçileri Soner Çatma ve Salim Çatma'nın cesetlerinin toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından, öldürülen işçi Salim Çatma'nın eşinin 2 gün önce eşi için kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay Nebioğlu beldesinde yaşandı. İnşaat işçiliği yapan Salim Çatma ve amcasının oğlu Serkan Çatma'nın cesetleri, beldeye bağlı Yeşilyurt köyündeki ormanlık alada toprağa gömülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından 8 şüpheliden 5'i gözaltına alınmış, baba İsmail A., oğlu Serkan A. ve akrabaları S.K.'yı arama çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Savcılığının soruşturması sürerken, cesedi bulunan Salim Çatma'nın eşi Ebru Çatma'nın geçen 20 Temmuz günü polise giderek eşi için kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Eşinin 17 Temmuz günü sabah 08.00 sıralarında işe gitmek için evinden ayrıldığını anlatan Ebru Çatma'nın; ifadesinde eşinin telefon kullanmadığı için kendi hattından Serkan A.'yı aradığı ve eşinin şüpheli Serkan A.'nın yanında olduğunu öğrendiği ortaya çıktı.

Aynı günün akşamı Serkan A.'nın kendisini aradığını söyleyen Ebru Çatma, "Serkan A., saat 20.00 sıralarında beni aradı. Eşimin yanımda olup olmadığını sordu. Eşimin 5 bin TL parayı kira ödemek için aldığını söyledi. Eşimin bazen eve gelmediği zamanlar olmuştur. Ancak gelmediğinde mutlaka haber verirdi" dediği öğrenildi.

20 Temmuz günü polise giderek eşinin kayıp ihbarını veren Ebru Çatma'nın; eşinin başına kötü bir olay gelmesi durumunda sebep olanlardan davacı ve şikayetçi olduğu ortaya çıktı.