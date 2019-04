Öldürülen öğretmen için sendikalardan ortak basın açıklaması

Gebze'de Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Kuyucu isimli öğretmenin öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi nedeniyle sendikalar tarafından ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen ve Eğitim Sen tarafından ortaklaşa düzenlenen basın açıklamasında Gebze'de Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Kuyucu isimli öğretmenin öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi nedeniyle Devrek'te faaliyette bulunan sendikalar tarafından ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Düzenlenen ortak basın açıklamasında; "Öncelikle Necmettin Kuyucu'ya Allah'tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına baş sağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Rabbim geride kalan beş aylık çocuğuna, eşine sağlıklı ömür nasip etsin, tüm sevenlerine, ailesine sabır versin. İçimiz kan ağlıyor. Şiddet canımızı fazlasıyla acıtmaya başladı. Her gün bir cinayet, her gün bir şiddet haberine tanık oluyoruz. Cehaleti ortadan kaldırmaya çalışan, çocuklara kardeşlik ruhu kazandırmaya çalışan bir meslektaşımızı daha maalesef şiddete kurban verdik. Kendisine emanet edilen çocukları iyi insan yapmaktan başka düşüncesi olmayan bu olay elbette ilk değil, daha önce de benzeri olayları yaşadık. Yaralama, dayak, taciz olayları eğitimde artarak yaşanıyor. Hz Ali” ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” Başöğretmen Atatürk” ‘Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en saygıdeğer unsurlarıdır” demiştir. Öğretmenlerimiz maalesef bugün öğrencisinden korkan bir meslek grubu haline gelmiştir. Öğretmenlerimizin itibarı kaybolmuş, saygınlığı tüketilmiştir. Bu durum eğitimi olumsuz yönde etkilemektedir. Necmettin Kuyucu öğretmenimiz böyle bir ölümü hak etmek için ne kötülük yapmış olabilir. Yazık değil mi? Nereye gidiyoruz? Yetkililerin artık tedbir alması gerekir.” İfadeleri kullanıldı.