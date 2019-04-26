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Ölü yunus sahile vurdu

Kozlu sahilinde kimliği belirsiz kişiler tarafından vurulan yunusun cesedi kıyaya vurdu.


Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sahil kenarlarına attı. Kozlu sahiline gelen vatandaşlar acı bir manzarayla karşılaştı. Denizde kimliği belirsiz kişiler tarafından vurulan yunus cesedi kıyayı vurdu. Vatandaşlar bu acıyı görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşarak yetkililerin yunus ölümlerine önlem alınmasını istedi. Öte yandan 3 ay öncede bir kaç yunus cesedi Kozlu sahilinde görüntülendi.

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