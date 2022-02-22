Ölümcül etkiye sahip uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklu

Zonguldak'ta ölümcül etkiye sahip olduğu öğrenilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın faili ile devam eden operasyon kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu operasyon gerçekleştirdi. Narkotimlerce takip edilen E.B. isimli şüpheli; uyuşturucu veya uyarıcı madde sevk ederken il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ölümcül etkiye sahip yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Devam eden operasyonda hakkında yakalama emri bulunan, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. da Narkotimlerce yakalandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.B. mahkeme tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında yakalama kararı olan M.A. isimli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlemleri yapıldıktan sonra cezaevine sevk edildi.