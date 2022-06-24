Ölümden dönen genç sahil güvenlik ekiplerine sarılarak teşekkür etti

Zonguldak'ta kayalardan denize düşen şahsın imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Bot yardımıyla kurtarılan 25 yaşındaki genç ekiplere sarılarak teşekkür etti.

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan kızlar plajı mevkiinde Tayfun K.,(25) isimli şahıs kayalardan dengesini kaybederek denize düştü. Denizde çırpınan Tayfun K.'yi fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine itfaiye, Sahil Güvenlik ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri boğulmak üzere olan şahsı kurtararak bota alındı. Ölümden dönen genç hayatını kurtaran ekibe sarılarak teşekkür etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Tayfun K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.