Ölüme terk edilen yavru köpeklere süt anne bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dün ölmeleri için ağzı bağlanıp poşet içinde çalılık alana atılan 7 günlük 5 yavru köpeği emzirecek köpek bulundu

Yoğun bakıma alınarak veteriner hekim ve ekibinin müdahalesi ile hayata dönen yavrular bugün yeni anne ve kardeşlerine kavuştu. Yaklaşık 15 gün önce de annesinin bakmadığı yavru bir kediyi yuvasına alıp emziren anne köpek, yavruları yuvadan alıp daha güvenli bir yere taşıdıktan sonra emzirmeye başladı. Belediye Veterineri Doğuş Özdil, süt annenin bulunmasında yardım eden herkese teşekkür ederek, "Siz öldürmek için çabalayın-biz inadına yaşatacağız" dedi.