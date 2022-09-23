Olumsuz deniz koşulları balığın fiyatını artırdı

Zonguldak'ta balıkçıların denize açılamaması nedeniyle fiyatlar yüzde yüz oranında artışa neden oldu.

Zonguldak'ta günlerdir devam eden balık bolluğu nedeniyle palamut 5 tanesi 100 TL'den tezgahlarda satılıyordu. Ancak iki gündür devam eden kuvvetli yağışlar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Balıkçıların denize açılmaması tezgahlara zam olarak yansıdı. İki gün önce 5 tanesi 100 TL'den satılan palamut bugün tezgahlarda 5 tanesi 200 TL'den satılmaya başlandı. Balıkçılar havaların düzelmesiyle balığın fiyatının yeniden düşmeye başlayacağını belirtti.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, “Ben çocukluğumdan beri balıkçıyım. Balık zaten bol iken biz balığı bol veririz insanlar yesin diye ama hava böyle olduğu zaman mecburen ufak kayıklar çıkamıyor, herkes çıkamıyor. Büyük gırgırlar çıkıyor onlar da masraflı olduğu için adam ne yapıyor bu sefer fazla yakıt yakıp, fazla efor sarf ettiği için balığı balıkçıya satıyor ve pahalı satıyor. Balıkçı ne yapsın kardeşim pahalı aldığı balığı halka 5 tane 100 değil 5 tane 200'e veriyor bu işin kuralı bu yani tabi gönül ister ki hava hep güzel gitsin herkes denize çıksın bol balık tutulsun bolken de bol balık veriyoruz ama azken de halkımız bizi anlayışlı karşılasın. Biz bunu keyfi yapmıyoruz” dedi.

Balığın fiyatının düşmesi için havaların düzelmesi gerektiğini ifade eden Beybeyoğlu, “İki üç günden beri deniz çok kötü dalgalı, bütün Karadeniz dalgalı hava şu an düzeliyor inşallah bugünden itibaren havalar açacak herhalde bugün denize bakınca gırgırlar çıktı. İnşallah gene bolluk ile karşılarsak bende istiyorum ki balık 5 tane 100 değil 50 tane 100 olsun bol olsun yani. Halkıma dağıtayım, zevk alıyorum satarken bugün bana soruyor çekirdek 40 lira diyorum yok ki elimde ne yapayım” diye konuştu.