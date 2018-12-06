Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı oldu

Ömer Selim Alan olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Buna göre AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan olarak açıklandı. Erdoğan'ın ismini okumasının ardından sahneye çıkan Selim Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Özgeçmiş

1979 yılında Zonguldak'ta doğan Ömer Selim Alan, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli STK ve odalarda üyelik ve görevler üstlenen Alan, AK Parti Zonguldak İl Başkan yardımcılığı görevini yürüttü. İleri düzeyde İngilizce bilen Ömer Selim Alan, evli ve iki çocuk babası.