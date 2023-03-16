Ömer Yazıcıoğlu, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Ereğli İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Yazıcıoğlu, görevinden istifa ederek Zonguldak Milletvekili Aday Adayı oldu.

Ereğli İlçe Teşkilatı'nın 6 Eylül 2020 tarihinde yapılan 6'ncı Olağan Kongresinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında Medya ve Tanıtımdan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ömer Yazıcıoğlu, Zonguldak Milletvekili olabilmek için görevinden istifa etti.

Milletvekili Aday Adaylığı dosyasını partisinin Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı'ya teslim eden Yazıcıoğlu; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği “Türkiye Yüzyılı Gençlerin Yüzyılıdır” ve “Bize Ömerler lazım” ifadelerinden feyz alarak Zonguldak'a ve Türkiye'ye hizmet etmek için yola çıktığını söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Adayı Ömer Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:“Malumunuz olduğunuz üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu karar ile seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

20 yılı aşkın süredir devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) iktidarının sağladığı faydalar, milletimiz için attığı adımlar sayesinde ülke olarak elde ettiğimiz kazanımlar aşikârdır. Sadece ülkemiz için değil, Dünya ülkeleri için de umut olmuş liderimiz ile 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye için 2023 hedeflerimize atılacak ilk adım olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde bizlere düşen; Ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda vizyon, hedef, proje ve program sahibi AK Parti çatısı altında AK Davanın bir neferi olarak görev bilinciyle yerimizi almaktır. Bu düşüncede, üniversite yıllarımdan itibaren içerisinde yer aldığım davada, görev yapmakta olduğum Ereğli İlçe Başkan Yardımcılığı görevimden 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Zonguldak Milletvekili aday adayı olabilmek adına istifa ettiğimi; Sayın Cumhurbaşkanımın dediği üzere “Gençlerin Eseri Olacak Türkiye Yüzyılında, Gençler Reisinin Yanında” diyebilmek ve sadece hayal kurmakla kalmayan, hayalleri gerçeğe dönüştüren AK Partimizin kadrolarında devam edebilmek heyecanıyla AK Parti Milletvekili Aday Adayı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bölgemizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını bilen, bu bölgeden ekmek yiyen ve bu bölgenin havasını soluyan bir genç olarak; dinamik bir şekilde, gelecek vizyonu ile büyüklerimizin tecrübe ve destekleriyle Zonguldak için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmak için aday adayıyım. “Bize Ömer'ler lazım” diyen Sayın Cumhurbaşkanımın çağrısını emir telakki ettiğim için aday adayıyım. Yalnız ülkemize değil Dünya ülkelerine umut olmuş liderim ile aynı safta durduğumu, her zaman yanında olduğumu ve yanında olacağımı göstermek için aday adayıyım. Kömür için de ömür için de her şeyini ortaya koyan madencilerimizin, demir çelik ateşiyle yürekleri yanan işçilerimizin, memleket insanıma hizmet eden memurlarımızın, köyünde tarım yapan köylülerimizin temsilcisi ve Ankara'daki kapısı olmak için aday adayım.