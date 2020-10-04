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Önce araca sonra yayalara çarptı: 3 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Tatoğlu Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 67 AAY 309 plakalı otomobil sürücüsü Hasan A., Tatoğlu kültür merkezi önünden hareket ettiği esnada kontrolünü kaybetmesi sonucu, Emel M. (47) idaresindeki 67ABK 715 plakalı otomobile çarptı. Kontrolünü sağlayamayan Hasan A., yaya olarak bulunan Hakibar D. (57) ve Sacide A.'ya (47) çarparak durabildi. Emel M. çarpmanın etkisiyle savrularak cadde üstünde seyir halinde olan 67 UC 117 plakalı araca çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ardından yaralılar ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Hakibar D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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