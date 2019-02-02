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Optimus Prime ve Bumblebee 67 Burda'da miniklerle buluştu

Zonguldak Esas 67 Burda alış veriş merkezi 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında minik ziyaretçilerini Transformers etkinlikleri ile karşıladı.

Etkinliğe büyük ilgi gösteren minikler unutulmaz anlar yaşadı.


Esas 67 Burda AVM, çocuklara eğlenceli ve keyifli bir vakit geçirmek için 30 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında 13.00 - 20.00 saatleri arasında düzenlenen Transformers etkinliğine minikler büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler Transformers karakterleri resim atölyesi, karakter maske atölyesi, karakter eşleştirme oyunu, fotoğraf çekimi ve green box aktiviteleri ile eğlenen minik unutulmaz anlar yaşadı.

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