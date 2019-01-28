Optimus Prime ve Bumblebee 67 Burda'da

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında minik ziyaretçilerini Transformers etkinlikleri ile karşılıyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını aralıyor. 30 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında 13.00 - 20.00 saatleri arasında düzenlenecek Transformers etkinliğinde farklı bir deneyim yaşayacak minikler, Transformers karakterleri resim atölyesi, karakter maske atölyesi, karakter eşleştirme oyunu, fotoğraf çekimi ve green box aktiviteleri ile eğlenceli anlar yaşayacak.

Unutulmaz bir sömestr tatili sunan Esas 67 Burda AVM, 03-11 yaşındaki minik ziyaretçilerini ücretsiz gerçekleştirilecek Transformers etkinlikleri ile keyifli bir sömestr tatiline davet ediyor.

Program Akışı ise şöyle:

“14:00 Bumblebee 30dk. 15:00 Optimus Prime 30dk. 17:00 Bumblebee 30 dk. 19:00 Optimus Prime 30dk.”