Örgün eğitim ile birlikte Hafızlık Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Eğitimi' tanıtımı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yapılan bilgilendirme toplantısı öğrencilerin eğitim alanlarının yerinde gezilmesi ile başladı. Hafız öğrencilerin yaptığı sportif faaliyetlerden biri olan okçuluk çalışması hakkında bilgi veren Beden Eğitimi Öğretmeni Esennur Bıyıkoğlu “Zonguldak ilinde 15 yıldır modern okçuluk faaliyeti yapıyoruz. Türkiye genelinde Geleneksel okçuluğun gelişmesi nedeniyle Zonguldak'ta ilk olarak Geleneksel Okçuluk ile öğrencilerimizi buluşturmak istedik. Okulumuzda Okul Aile Birliğimizin ve idaremizin desteği ile Geleneksel Okçuluk çalışmasını başlattık. Öğrencilerimiz oldukça memnunlar. İleriki günlerde inşallah ulusal anlamda yarışmalara da katılmak istiyoruz” dedi.

Hafızlık eğitimi alan öğrencilerinin çalışma alanlarının gezilmesinin ardından Hafız öğrencilerin yemek duası ve selamlamaları dikkat çekti. Hafızlık sınavına girip başarı ile hafızlık belgesini alarak okulun ilk Hafızı olan Nisa Altunkaya çocukluktan beri Hafız doktor olmak istediğini belirttiği konuşmasında “2017'de okulumuzda Hafızlık çalışmasının başlaması vesilesiyle Hafızlık sınıfına kaydoldum. Hafızlık eğitimimi 10 ay içinde tamamladım. Küçüklükten itibaren amacım Hafız bir doktor olmaktı. Hafızlığımı tamamlamış bulunmaktayım. Bu vesileyle benim yetişmeme vesile olan hocalarıma, müdürüme çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hafızlık sınıflarının gezilmesinin ardından Okul Müdürü Adnan Karakurluk tarafından sunum eşliğinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Örgün eğitimle birlikte hafızlık Projesi hakkında bilgi veren Okul Müdürü Adnan Karakurluk şunları söyledi:

“İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüz arasında yapılan protokol ile bu çalışmamız yapılmaktadır. İl Müftülüğümüz bünyesinde görev yapan 5 kadrolu Kur'an Kursu öğreticisi, 5 de Yardımcı fahri Öğreticimiz olmak üzere 9 Kur'an Kursu Öğreticimiz ile bu çalışmayı gerçekleştirmekteyiz. Kız öğrenciler bizim okulumuzda, erkek öğrenciler ise Zonguldak Anadolu İmam Hatip Lisesinde Hafızlık eğitimini almaktadırlar. 5. ve 6. Sınıflarımızda 91 öğrencimize Hafızlık eğitimi vermekteyiz. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için tanıtım çalışmalarımız devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde 2 Hafızlık sınıf açmayı planlamaktayız. Diğer sınıflarımızda da normal eğitim verilmektedir. İsteyen öğrencilerimiz bu sınıflara da kaydolabilirler. 2 yıllık süreçte öğrencilerimizin Hafızlıklarını tamamlamasını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz yapılan seviye belirleme sınavından sonra 5.sınıfta Hafızlık bölümümüze kaydolarak hem akademik eğitimine devam etmekte hem de Hafızlık temel eğitimini almaktadır. Bu sınıf düzeyinde İlk 3 derste Kur'an-ı Kerim eğitimi,4.dersten sonra ise akademik derslerin eğitimi verilmektedir. 6.sınıfta ise yönetmeliğin 32/4 bendine göre öğrencimiz kaydını bir sene dondurmaktadır. 6. Sınıfta kaydını dondurarak Hafızlık eğitime yoğunlaşan öğrencimiz 6.sınıfın sonunda akademik derslerden sınava girerek 7. sınıfa devam etmektedir. Böylece yıl kaybına uğramadan okul hayatından uzaklaşmadan, eğitime ara vermeden, Hafızlık eğitimini almaktadır. Bu projenin en önemli kazancı budur. Öğrenci ailesinden, sınıf arkadaşından, sosyal yaşamdan kopmamaktadır.”

Öğrenci seçimi ve belirlenmesi hususunda açıklama yapan Okul Müdürü Adnan Karakurluk şöyle devam etti:

“Mayıs ve Haziran ayları içerisinde akademik seviye belirleme sınavı ile yaz döneminde uygulayacağımız hazırlık programına öğrenci seçeceğiz. Akademik sınavımız 4. Sınıf müfredatından oluşmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Genel Kültür derslerinden sorular çıkacaktır. Yaz okulunun sonunda belirlenen kıstaslarda yapılan İl Müftülüğümüzün yetkilendireceği komisyon tarafından Mülakat (Sözlü Sınav) sınavında başarılı olan öğrenciler Hafızlık sınıflarımıza kayıt yapma imkânı elde etmiş olacaklar. Yaz okulunda başarılı olan öğrenciler ise Eylül ayı itibariyle Hafızlık sınıflarımıza kayıt yapma hakkı kazanacaklardır. Bir taraftan hafızlık eğitimi alarak diğer yandan akademik eğitimlerini devam ettirmek isteyen öğrencilerimizi ve velilerimiz bağlı bulundukları ilkokul müdürlüklerine ya da bize veya Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesine başvuru yapabilirler.”