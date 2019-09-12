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Orman Bölge Müdür Yardımcısı göreve başladı

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü olarak çalışmakta iken, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevine atanan Mehmet Pınar görevine başladı.


Şube Müdürlerinin ve Orman İşletme Müdürünün de hazır bulunduğu hayırlı olsun ziyaretinde konuşan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevine başlayan Mehmet Pınar'ın bu görevde başarılı olacağına olan inancını ifade etti. Beyazlı, "Çalışanlarımız, makamların yüklemiş olduğu yetki ve sorumluluklarını hakkıyla sonuna kadar kullanarak problemlere çözüm üretmelidirler. Bölge Müdürlüğümüz ormancılık faaliyetleri açısından yoğun bir bölgedir. Bu doğrultuda göreve başlayan arkadaşımızın görevini ifasında gerekli özveriyi göstereceğine inanıyor, tekrar başarılar diliyorum” dedi.

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