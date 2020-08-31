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Orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda dün öğlen saatlerinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda dün öğlen saatlerinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akçabey ile Tohumlar köyü arasında ormanlık alanda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre ilçe ve beldelerin itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangına Karabük'ten 1 helikopter, 4 dozer, çevre köylerden 100 vatandaş ve 150 Orman Bölge Müdürlüğü personelinin soğutma çalışmalarıyla devam ediyor. Büyük bir alanda meydana gelen yanının üst kısmı kontrol altına alınırken, alt kısmında ekipler tarafında soğutma çalışmaları sürüyor.

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