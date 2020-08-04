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Ormanda gezerken kalbine yenik düştü

Zonguldak’ta ormanda gezerken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta ormanda gezerken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.


Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, gezmek için ormanlık alana giden Mustafa Ak (68) fenalaşarak yere yığıldı. Ormanlık alanda yerde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler Mustafa Ak'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybeden Ak'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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