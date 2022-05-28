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Ormanda yaralı karaca bulundu

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Dirgine mevkiinde orman bakım çalışmaları sırasında yaralı olarak bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Dirgine mevkiinde orman bakım çalışmaları sırasında yaralı olarak bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre olay Devrek İlçesi Dirgine mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre orman bakım çalışmaları sırasında yaralı bir karaca bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yapılan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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