Ormanlı Belediyesi ekipleri karla mücadelesini sürdürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi ekipleri kapanan yolları açıyor, hastaların yardımına koşuyor.

Kent genelinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası yollar kapandı, vatandaşlar işlerine gitmekte güçlük yaşadı. Biriken kar yoğunluğu bir çok elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesine sebep oldu. Ormanlı Belediyesi ekipleri de kapanan yolları greyder ile açarak vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol yapılan çalışmalara değinerek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da karla mücadelemiz sürüyor. Hasta olduğu halde evinden çıkamayan vatandaşlarımıza da yardımcı oluyoruz. Oluşacak her türlü mağduriyete karşı teyakkuzdayız” ifadelerini kullandı.