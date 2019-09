Ormanlı Belediyesi okulların bakımlarını yapıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılışı öncesi beldedeki tüm okulların bakım ve onarımlarına destek verdi.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde beldedeki tüm okulların, bakım, onarım ve boyaları için destek verdiklerini söyledi. Öğrencilerin daha temiz ve daha modern sınıflarda eğitim öğretim görmelerini istediklerini anlatan Başol “Biz her yıl olduğu gibi bu yılda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarımızın idarecilerinden gelen talepler üzerine gerekli yardımlarımızı yapıyoruz. Gerek okullarımızın bakımları, gerek boyanması ve gerekse temizliği noktasında her türlü katkıyı sunuyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Dolayısıyla bizde Ormanlı Belediyesi olarak onların eğitimlerine önem veriyoruz. Sadece okullar açılmadan önce değil, okullar açıldıktan sonrada tüm yıl boyunca okullarımızın yanındayız. Her türlü katkı ve desteği sunmaya devam edeceğiz” dedi.