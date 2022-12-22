Ormanlı spor salonu inşaatına başlandı

Başkan Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ve yönetimi ile kapalı spor salonu yapılacak alanda incelemelerde bulundu.

Spor salonu ihalesini alan yüklenici firma öncülüğünde inşaata başladığını ifade eden Başol "Ormanlı'mıza yatırımlar devam ediyor. Takip ettiğimiz her konunun sonuca ulaşması ve hayata geçirilmesi bizleri mutlu ediyor. Kapalı spor salonu da yıllardır takip ettiğimiz ve halkımızın ihtiyacı olan bir projeydi. Ben bu projenin Ormanlı'mıza kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu başta olmak üzere, Zonguldak Milletvekillerimize, partimizin İl ve ilçe başkanları ile emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.