Ormanlı'da ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde İlköğretim haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

Ormanlı Beldesi'nde İlköğretim haftası nedeniyle Ormanlı Belediyesi binası önünde tören düzenlendi. Saydı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende gösteri ekipleri öğrencilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Yapılan sihirbazlık gösterilerini büyük bir merakla izleyen öğrenciler, çalan müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Ormanlı Beldesi'nde eğitim öğretim faaliyeti gösteren Sinitli İlkokulu, Merkez İlkokulu, Ormanlı Ortaokulu ve Ormanlı Çok Programlı Lisesi öğrenci, öğretmen, idareci ve velilerinin de katıldığı etkinlikte Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol tüm öğrenciler ve eğitim camiasına 2022-2023 eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Başol konuşmasında “Bugün burada bu etkinliği düzenleyen tüm okul idarecilerine, öğretmenlerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ormanlı Beldemiz eğitim yatırımları açısından bire çok bölgeden daha iyi durumda. Göreve geldiğim günden bu yana eğitim-öğretim alanında bize gelen her türlü talebe hep olumlu yanıt verdik, destek olduk. Çünkü ben eğitimi önemsiyorum, çocuklarımızı seviyorum. Bugün onların gözlerindeki mutluluğu görünce bende çok mutlu oldum. Ormanlı eğitim-öğretim alanında geçmişte çok başarılara imza attı. İnşallah bu eğitim öğretim döneminde de fedakâr idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle çocuklarımızın başarılı olması için çalışacağız. Ben bu vesile ile 2022-2023 eğitim öğretim döneminin tüm eğitim camiasına ve Ormanlı'mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Programa Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Ormanlı Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Eray Şimşek, Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.