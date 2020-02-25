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Ormanlı'da rekor kan bağışı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 192 ünite kan toplandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 192 ünite kan toplandı.


Ormanlı Belediyesi tarafından Kültür, Sanat ve Toplantı Salonu'nda Kdz. Ereğli Kızılay Derneği iş birliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışı kampanyası için camiler, okullar ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar sonucu katılım yoğun bir şekilde gerçekleşti. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ile Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer kampanyayı gün boyu takip ederek Zonguldak Kızılay Kan Merkezi yetkilileri ve vatandaşlarla yakından ilgilendi. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol kampanyada gün boyu 192 ünite kan toplandığını belirterek Ormanlı Beldesi için bu rakamın yüksek olduğunu belirterek katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer'de kan bağışlarının özellikle kış aylarında daha da önemli olduğunu belirterek, kan bağışı kampanyasını düzenleyen Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'a teşekkür etti.

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