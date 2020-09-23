Ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaklaşık bir dönümlük alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kozlu ilçesine bağlı Ilıksu mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, otların kontrollü olarak yakılması sırasında rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin yangına ilişkin tutanak tutmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Yaklaşık bir dönümlük alan kullanılamaz hale gelirken, yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.