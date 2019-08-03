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Ormanlı'ya yeni istihdam sahaları açılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, belde halkı ile bir araya geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, belde halkı ile bir araya geldi.


Kdz. Ereğli'ye bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, beldede yeni istihdam sağlanacak kurumlar hakkında istişarelerde bulundu. Toplantıya AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Kaymakamlık temsilcisi, daire amirleri, mahalle ile köy muhtarları ve Ormanlı halkı katıldı. Başkan Başol toplantıda Ormanlı halkına daha fazla istihdamda bulunulması gerektiğini belirterek, "Belediyemiz tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılımınız için teşekkür ederim. Beldede yeni istihdam sağlanacak kurumlar ve kaymakamlığımız ile İŞ-KUR'un destekleri hakkında siz değerli Ormanlı halkını da bilgilendirmek istedik. Ormanlılı gençlerimizin, kardeşlerimiz istihdamını düşünmek zorundayız. Bunun içinde gerekli daire müdürlerimiz, muhtarlarımız ve kıymetli İlçe Başkanımız Fatih Çakır ile gerekti istişareleri yapıyoruz. Şimdiden hepimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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