Örnek teşkil eden üreticilere teşekkür belgesi verildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mevsimlik işçileri uygun şartlarda çalıştıran üreticilere Alaplı Kaymakamlığı'nca teşekkür belgesi verildi.

Alaplı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İzzet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada 105 bin dekar fındık alanına sahip ilçeye her yıl hasat zamanı işverenleriyle anlaşarak gelen işçilerin yani sıra iş bağlantısı yapmadan da gelen mevsimlik tarım işçileri geldiğini aktardı. Yılmaz, "Genelge hükümleri doğrultusunda, ilçe Kaymakamımız başkanlığında İlçe İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulup, genelgeye göre kurumların yapacağı iş ve işlemler belirlenir. İş bağlantısı olmadan ilçemize gelen mevsimlik tarım işçilerine ise konaklama alanları tahsis edilir. Burada amaç mevsimlik tarım işçilerinin insani koşullarda, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri de alınarak sağlıklı bir şekilde barındırılmalarını sağlamak ve çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmektir" ifadelerini kullandı.

Bu amaçla İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen saha çalışmaları neticesinde çocuk işçi çalıştırmayan, tarım işçilerine evlerini tahsis ederek insani koşullarda barındırılmalarını sağlayıp iyi çalışma koşulları altında çalıştırarak diğer çiftçilere örnek teşkil eden üreticilere kaymakamlıkça teşekkür belgesi takdim edilmesinin uygun görüldüğünü anlatan Yılmaz, "İlçemiz Aşağıdağ köyünden aynı zamanda Aşağıdağ köyü Muhtarı İsmail Sevim‘e, Hasanlı köyünden Temel Uysal'a ve yine Hasanlı köyünden Hüseyin Şahin adına Hasanlı köyü Muhtarı Recep Tufan'a teşekkür belgesi takdim edilmiştir" dedi.