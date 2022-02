OSB çevresinde yaşanan çatlaklar mahalleliyi korkuttu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yeni fabrika yapılması planlanan alan ve çevresinde yoğun kar yağışı sonrası toprak kayması yaşandı. Mahallede bulunan evlerin bahçelerinde ve duvarlarında çatlaklar oluşurken, ana yolda çatlayarak bozulma meydana geldi.

Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi'nde bulunan 5 evin bahçesinde, ana yolda ve OSB içinde yapılan istinat duvarında çatlaklar oluşarak ikiye ayrıldı. Mahalleli topraklarının her gün kaydıklarını, oluşan çatlaklardan korktuklarını dile getirdiler. Mahalle sakini Sadık Altuncu, "OSB'nin kendi yaptığı istinat duvarı bile ikiye ayrıldı" diyerek serzenişte bulundu. Altuncu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Daha önce buralar dökme topraklı, sulak bir yerdi. Sonra doldurulup buralar düzlendi. Birkaç firma geldi talip oldu. Toprak analizi falan yapıldıktan sonra bırakıp gittiler. Yer kalmadı diye gelip burayı yola yakın şekilde açtılar. O esnada ben kayar yer olduğunu ve evlerimize zarar verebileceğini demiştim. Ölçüp, biçip bu istinat duvarını çektiler. Belki bu kadar yukarı yola doğru gelmeselerdi, dipten yapılsaydı kayma olmayacaktı. Bu sene kar fazla yağdı, yağışlarda etkili oldu. Evlerimizin üzerindeki dağda yarıklar oluştu, toprak kaymaya başladı. Bu sebeple mahalleli olarak geceleri rahat uyuyamıyoruz."

“Birkaç firma daha önceden geldi ama arazi uygun değil diye vazgeçtiler”

Bazı firmaların arazinin uygun olmayışı sebebiyle yatırımdan vazgeçtiğini anlatan Altuncu, "OSB'nin genişlemesi, yeni fabrika açılması için firmalar gelmişti. Toprak analizinden sonra zemin sağlam olmadığı için vazgeçmişlerdi. Şimdi başka firma fabrika kurmak istiyor. Ama su kendini atacak yer bulamıyor. Haliyle kaymalar başladı. Benim düşüncelerim bu şekilde. Ellerimizde bir tek evimiz kaldı. Diğer alana kamulaştırma yapıldı. Ceviz, fındık ağaçlarım pırasa fiyatına gitti. Mağdur oldum. Bu toprak kayması için de Kaymakamlığa müracaatta bulunuldu. Yetkilileri bekliyoruz" dedi.

"5 ev toprak kaymasına karşı tehdi altında"

Mahalle de yerleşik olan 5 evden birinde yaşayan Turan Okumuş, bahçe kapısını bile artık kapatamadığını söyleyerek “Burada bulunan 5 ev toprak kaymasına karşın tehlike ve tehdit altında. Perşembe Belediyesine ve Çaycuma Kaymakamlığa müracaatlarımızı yaptık. Bizlere verilen bilgide konunun AFAD'a aksettirildiği yönünde oldu. Şu an bekliyoruz ama gelen, giden olmadı. Sıkıntımız büyük. Ne olacağını bilmiyoruz. Her gün toprağın kaydığını görüyoruz. 3 yıl önce yaptırmış olduğum duvar kayma sonucu ikiye ayrıldı. Ayrıca evimin ön bahçesinde de hasar oluştu. Bahçe kapımı kullanamaz hale geldim" diye konuştu.

“Çaycuma-Perşembe yolunda çatlaklar oluştu”

Yolda çatlaklar oluşup, şişme ve çökme olduğunu söyleyen Okumuş; “Sadece evlerimiz, bahçelerimiz değil. Evimizin önünde bulunan ve en işlek kullanılan Çaycuma-Perşembe yolunda da çatlaklar oluştu. Ortalama 500 metrelik düz asfalt olan yolda şişmeler ve çökme meydana geldi. OSB'ye açılan fabrika alanı için taş duvarla bir set çekilmiş ama çokta sağlıklı yapılmamış. Toprağın kaymasıyla duvar birkaç yerden ikiye ayrılmış. Her an kopma gerçekleşebilir. Eğer orada beton yığını koparsa şayet bizim evlerimiz, işlek olan ana yolumuz aşağıya muhtemelen kayacaktır. Orada sağlıksız bir çalışmanın yapıldığı açık ve net görülüyor. Yetkililerin bir an önce gelip derdimize çare olmalarını bekliyorum” diye konuştu.