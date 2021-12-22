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OSB'de MEM irtibat bürosu açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Meslek (MEM) irtibat bürosu açıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Meslek (MEM) irtibat bürosu açıldı.



Çaycuma OSB'de Mesleki Eğitim Meslek programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında protokol imzalandı.


Protokol gereğince Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde kurulan OSB Milli Eğitim Müdürlüğü irtibat bürosunun açılışı OSB Müdürü Özgür Okur, OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Mete Yıkılmaz tarafından gerçekleştirilerek; İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürleri Muharrem Yol ve Özkan Yıldırım katıldı.

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