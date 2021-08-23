OSB'ye verilecek 6 kilometrelik su hattının yapımına başlandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi, imzalanan protokol kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'ne verilecek 6 kilometrelik su hattının yapım çalışmalarına başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) su sağlanmasını içeren protokol kapsamında 6 kilometrelik su hattının yapımına başladı. Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla çalışmaları yürütüyor. 1 kilometrelik hattın yapımı tamamlandı. Toplam 200 milimetre çapında 6 kilometrelik su hattı yapım çalışmaları Topçalı Mahallesi'nde devam ediyor. Bu kapsamda ayrıca bin metre terfi hattı, 5 bin metrelik isale hattı yapılacak. Otomasyonla sistem kontrol edilecek.

Su terfi deposu ihalesi tamamlandı

Protokol çerçevesinde, 100 metreküp kapasiteli su terfi deposunun ihalesi de tamamlandı. Su terfi deposu belediyenin kontrolünde Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılacak.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 24 Haziran 2021'de gerçekleştirilen protokol imza töreninde ayrıntılar hakkında bilgi vermiş ve Organize Sanayi Bölgesi'nin su sorununu çözmek için tüm desteği vereceklerini ifade etmişti. OSB yönetimiyle varılan anlaşma çerçevesinde, kullanılacak malzemeler OSB yönetimince alınıyor. Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri işçiliği üstleniyor. Bu çalışma sonucunda OSB'ye aylık 20 bin metreküp su verilecek.