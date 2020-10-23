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Osmanlı Çileği fidesi için başvurular tamamlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nin halka dağıtacağı 2 bin 500 adet Osmanlı Çileği fidesi için başvuruların tamamlandığı bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin halka dağıtacağı 2 bin 500 adet Osmanlı Çileği fidesi için başvuruların tamamlandığı bildirildi.


Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Delihakkı bölgesindeki tesislerinde bu yıl ürettiği 2 bin 500 Osmanlı Çileği fidesinden almak isteyen vatandaşlar için başvurular sona erdi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi'ne 28 Ekim'e kadar devam edeceği duyurulan başvurular, yoğun talep nedeniyle bugün itibarıyla tamamlandı. Fidelerin dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacağı ifade edildi.

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